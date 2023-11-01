نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصدم كارفاخال بقرار مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توجيه نادي ريال مدريد صدمة موجعة إلى اللاعب كارفاخال نجم ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الملكي.

وأكدت التقارير أن نادي ريال مدريد يثق في اللاعب كارفاخال بشكل كبير في خوضه للمباريات مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية بشكل طبيعي.

ولكن التقارير أوضحت أن مسؤولي نادي ريال مدريد يرغبون في إيجاد بديل للاعب كارفاخال في أقرب وقت وذلك لأنهم يرون بأن كارفاخال لن يبقى في قمة مستواه إلى الأبد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإسباني.