نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز يتفقد أرضية الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص طاقم تحكيم بقيادة السنغالي عيسي سي مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز على تفقد أرضية الملعب.

الأهلي يخوض عمليات الإحماء بعد قليل استعدادًا لمواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض عمليات الإحماء بعد قليل قبل انطلاق مباراة صن داونز.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية من الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي من نظيره صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي في الثامنة مساء على ستاد القاهرة.