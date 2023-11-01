نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام يكشف سبب تألقه السريع مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سبب تألقه السريع مع النادي الملكي منذ الانتقال إليه.

وقال بيلينجهام في تصريحات نقلتها قناة ريال مدريد: "في البداية، لم أحب كرة القدم على الإطلاق، أعلم أنه من الجنون تذكر اليوم الأول لي في التدريب، أعتقدت أنني سأصاب بالجنون عندما كنت صغيرًا، ذهبت للتدريبات وقطفت الزهور وصنعت قلادات، وأعطيتها لأمي التي كانت على مدرجات الملعب".

وأكد:" أخذني والدي إلى التدريب، وقال لي إذا أردت أن يكون لك شخصية قوية في الملعب فليكن ذلك، حبي لكرة القدم يأتي من المنافسة، ولكي أكون صادقًا، فقد كنت دائمًا تنافسيًا للغاية، وعندما كبرت واجهت بعض المشاكل".

وأوضح:" في بعض الأحيان كنت أرفض مصافحة اللاعبين، لقد تعلمت بالطريقة الصعبة أنه يجب عليك أن تكون محترمًا، لكن المنافسة هي التي علمتني حقًا أن أحب هذه الرياضة".

وتابع: "بعض الناس يضعون أهدافًا محددة، كنت أقول لنفسي دائمًا أن ذلك ضروري كل يوم، أن أقدم أفضل ما لدي، سواء في التدريب أو في الملعب أو أثناء فترة الراحة، لو قال لي أحد في ذلك الوقت أنني سأقضي ثلاث سنوات في ألمانيا، قبل أن أذهب إلى إسبانيا دون أن ألعب في البريميرليج كنت سأصاب بالصدمة".

وأردف: "زملائي في الفريق رائعين ويساعدونني دائمًا على التكييف، أريد فقط أن أكون قادرًا على اللعب، أعتقد أن هذا جزء من كرة القدم، خاصة في الوقت الحالي مع وجود العديد من المواهب الشابة".

وأتم:" أريد أن يلاحظ الناس أدائي الحالي، إذا لعبت جيدًا وأنت صغير، الناس يفكرون فقط فيما ستصبح عليه في المستقبل، اليوم ألعب بمستوى جيد، لا أحب أن يتحدث الناس دائمًا عن عمري".