نتيجة مباراة طنطا وبروكسى في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة طنطا و بروكسى في دوري المحترفين

حقق فريق طنطا الفوز برباعية نظيفة على حساب نظيره بروكسي في اللقاء الذي أقيم اليوم على ستاد طنطا في الجولة السادسة من عمر بطولة دوري المحترفين.



خاض طنطا المباراة بتكشيل مكون من



في حراسة المرمي:أحمد الشيخ

خط الدفاع: شهاب فتحي،أحمد علي،محمد حسام،أسامة النجار

خط الوسط:حسام غالي، حسون محمد،عبدالرحمن الدح،محمد عاطف

خط الهجوم: ميدو جمال، كريم أسامة

بينما تشكيل بروكسي كان مكون من

حراسة المرمى: فرج شوقي

خط الدفاع: الصفتي، باستن، شاكر، نادي

خط الوسط:ميدو، أدهم،صبري، عمار

خط الهجوم: أحمد فهمي، حسام بركات



أحرز أهداف طنطا "نانا أنتوي" صاحب الرباعية في شباك بروكسي.



الفوز يرفع رصيد طنطا إلي8 نقاط ويتجمد رصيد بروكسي عند 8 نقاط.



تدار تحكيم لقاء طنطا وبروكسي الحكم:" مصطفى مدحت وعاونه كلًا من:"عبدالعزيز محسن، وليد عبداللطيف،محمد عبدالعزيز.