نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي أمام صن داونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.