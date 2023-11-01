نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة ورضا سليم.. دكة نارية للأهلي في موقعة صن داونز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لملاقاة صن داونز، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي موسم 2023-2024.
وتنطلق صافرة المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه للمواجهة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.
خط الوسط:أليو ديانج، مروان عطية، بيرسي تاو، إمام عاشور.
خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات.
أما على دكة البدلاء يتواجد كلا من:
خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وصلاح محسن، وأحمد عبد القادر، ورضا سليم، ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وطاهر محمد، محمد هاني، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، أحمد نبيل كوكا.