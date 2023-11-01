نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة ورضا سليم.. دكة نارية للأهلي في موقعة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لملاقاة صن داونز، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي موسم 2023-2024.

وتنطلق صافرة المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه للمواجهة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط:أليو ديانج، مروان عطية، بيرسي تاو، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات.

أما على دكة البدلاء يتواجد كلا من:

خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وصلاح محسن، وأحمد عبد القادر، ورضا سليم، ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وطاهر محمد، محمد هاني، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، أحمد نبيل كوكا.