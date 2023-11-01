الرياضة

أفشة ورضا سليم.. دكة نارية للأهلي في موقعة صن داونز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة ورضا سليم.. دكة نارية للأهلي في موقعة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لملاقاة صن داونز، وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي موسم 2023-2024.

وتنطلق صافرة المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه للمواجهة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط:أليو ديانج، مروان عطية، بيرسي تاو، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات.

أما على دكة البدلاء يتواجد كلا من:

خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وصلاح محسن، وأحمد عبد القادر، ورضا سليم، ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وطاهر محمد، محمد هاني، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، أحمد نبيل كوكا.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا