نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. فتوح يرفض عرض الزمالك الأخير للتجديد ومحاولات لخطف نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة عن مستجدات أزمة تمديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن مسؤولي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، قاموا بتقديم عرض مادي جيد لأحمد فتوح من أجل التمديد، لكنه رفض ذلك العرض.

وأوضح المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يضع تمديد اللاعب كأولوية خلال المرحلة المقبلة.



بالأرقام.. دوت الخليج يكشف قيمة عرض الزمالك الأخير لفتوح



وبحسب مصادرنا تأكدنا من عرض الزمالك على فتوح لاعب الفريق تمديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه خلال الموسم.

ووفقًا لمصادرنا، فإن اللاعب يرفض ذلك العرض راغبًا في الحصول على ما يقارب من 27 مليون جنيه في الموسم.



الزمالك يجهز لخطف نجم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

يجهز مسئولو الزمالك خلال الفترة الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق بالميركاتو الشتوي المقبل.

حيث علم " دوت الخليج " من مصادره الخاصة عن وجود نية لدى مجلس إدارة الزمالك في التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي السابق خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويحاول مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية تجميع أكبر قدر ممكن من الأموال من أجل إنهاء أزمة القيد التي يعاني منها النادي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وذلك لتدعيم صفوف فريقه في يناير المقبل.