نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة القناة في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيـادة خالد عيــد استعداداته لمواجهـة نادي القنـاة في الجـولة السابعـة من دوري المحترفيـن.

وحرص عيد على الاجتمـاع باللاعبيــن قبل المران لتحفيزهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خاصـة وأن الفريق يخوض مواجهات كؤوس.



وأكد عيد أن جمهور غزل المحلة لن يرضى سوى بصدارة الفريــق للمجمـوعـة وعودته للدوري الممتـاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة والقناة في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل على ملعب زعيم الفلاحين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.