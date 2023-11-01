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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي من تحقيق لقب الهداف التاريخي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمختلف المسميات.

حمد الله يتأهب لرقم قياسي نادر بكأس خادم الحرمين الشريفين

ونجح حمدالله في تسجيل هدفين خلال ثلاثية فريقه في شباك نادي الفيحاء وهو ما ساعد فريقه لضمان الوصول للدور ربع النهائي.

ورفع حمدالله عدد أهدافه في مرمى نادي الفيحاء ببطولة كأس الملك إلى ستة منها أربعة خلال مباراة واحدة بقميص نادي النصر.

وبات اللاعب قريب من معادلة رقم الهداف التاريخي لبطولة كأس الملك المدون بإسم أمين دابو قائد أهلي جدة الراحل.

ويمتلك حمدالله حتى الآن 24 هدفًا بفارق هدف واحد عن دابو صاحب الـ25 عامًا حيث جاءت تلك الأهداف في 6 مواسم 20 منها بقميص النصر و4 بقميص العميد.

وتجرى قرعة دور الثمانية لكأس الملك غدا الخميس، حيث تأهلت فرق الاتحاد والهلال والنصر والخليج والتعاون والشباب وأبها، إضافة للفيصلي من الدرجة الأولى.

