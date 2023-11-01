نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. بيراميدز يسعى للتعاقد مع نجم الزمالك براتب خيالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن رغبة مسؤولي السماوي في التعاقد مع أحمد فتوح نجم نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل براتب خيالي.

وبحسب مصادرنا، فإن مسؤولي فريق بيراميدز يحاولون إقناع اللاعب خلال الفترة الحالية بالإنضمام إليهم لمدة ثلاث مواسم مقابل الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم.

وتسعى إدارة فريق بيراميدز خلال الفترة الجارية للحصول على توقيع اللاعب في يناير المقبل وضمه بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه.

وبحسب معلوماتنا، فإن عرض بيراميدز يتضمن حصول اللاعب على 30 مليون جنيه حال توقيعه للفريق كمكافأة للتوقيع.

جدير بالذكر أن أحمد فتوح يفضل تمديد تعاقده مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة عن عرض بيراميدز.