الرياضة

عمليات إحماء للاعبي الأهلي قبل إنطلاق معركة صن داونز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمليات إحماء للاعبي قبل إنطلاق معركة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى لاعبو الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمليات الأحماء قبل انطلاق صافرة الحكم لمباراة صنداونز، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

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ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي، ويطمح لاعبو الفريق في إرضاء الجماهير المنتظرة الفوز اليوم الذي لا بديل له.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الخسارة بهدف مقابل لا شىء، من صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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