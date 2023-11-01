نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فينيسيوس.. ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد هذا الرباعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل نادي ريال مدريد الإسباني، على تجديد عقد رباعي الفريق الملكي، وذلك بعد الانتهاء من تمديد عقد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور حتي عام 2027.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد فينيسيوس

وأعلن النادي الملكي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد فينيسيوس حتي موسم 2027 ليقطع بذلك جميع الطرق أمام الفرق الراغبة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لشبكة "كوبيه" الإسبانية، فأن ريال مدريد يعمل خلال الفترة المقبلة على تجديد عقود الرباعي، كامافينجا ورودريجو جوس وميليتاو وفيدريكو فالفيردي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب برشلونة بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الليجا.