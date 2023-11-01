نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام أحداث مباراة أرسنال ووست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد



حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: زينشينكو، جاكوب كيويور، جابريل ماجاليس، بن وايت.

الوسط: جروجينيو، فابيو فييرا، كاي هافيرتز.

الهجوم: ريس نيلسون، إدوارد، تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد

وستنقل أحداث المباراة بشكل مباشر وحصري من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.