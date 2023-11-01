نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إهدار ركلة الجزاء أمام صن داونر.. رقم سلبي لـ علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أهدر علي معلول لاعب النادي الأهلي، ركلة جزاء أمام صن داونر، والتي احتسبت في أحداث الشوط الأول من لقاء الفريقين، في دور نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتجري أحداث الشوط الأول بين الفريقين، من أجل حسم لقاء بطاقة النهائي الثانية في البطولة.

علي معلول يهدر ركلة الجزاء التاسعة

سجل التونسي رقم سلبي، وذلك بعد إهدار الركلة التاسعة في مسيرته مع الأهلي من أصل 42 ركلة في كل البطولات.

ويعد معلول أحد العناصر الأساسية المشاركة في تسديد ركلات الجزاء للقلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي من أجل تعويض خسارته ذهابا في بريتوريا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي.