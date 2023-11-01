الرياضة

بعد إهدار ركلة الجزاء أمام صن داونر.. رقم سلبي لـ علي معلول

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أحمد جودة - القاهرة -  

أهدر علي معلول لاعب النادي ، ركلة جزاء أمام صن داونر، والتي احتسبت في أحداث الشوط الأول من لقاء الفريقين، في دور نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتجري أحداث الشوط الأول بين الفريقين، من أجل حسم لقاء بطاقة النهائي الثانية في البطولة.

علي معلول يهدر ركلة الجزاء التاسعة

سجل التونسي رقم سلبي، وذلك بعد إهدار الركلة التاسعة في مسيرته مع الأهلي من أصل 42 ركلة في كل البطولات.

ويعد معلول أحد العناصر الأساسية المشاركة في تسديد ركلات الجزاء للقلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي من أجل تعويض خسارته ذهابا في بريتوريا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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