نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بالتعادل السلبي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وشهدت المباراة إهدار التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعد تمكن بيرسي تاو مهاجم الفريق، من الحصول على خطأ داخل منطقة الجزاء.

وكان محمود كهربا أن يحرز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 23 من الشوط الأول، إلا أن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر للحارس ويليامز، قبل أن يمسك بها.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز، في الوقت الحالي على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا في بريتوريا بهدف دون رد.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.