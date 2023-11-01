نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بلاكبيرن في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي بلاكبيرن، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بلاكبيرن، ضمن منافسات الدور الرابع من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل تشيلسي أمام بلاكبيرن

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، ديساسي، بادياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، شيموانيا أوجوشوكو.

خط الهجوم: جاكسون، رحيم ستيرلينج، بالمر.

موعد مباراة تشيلسي أمام بلاكبيرن في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادي عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بلاكبيرن عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.