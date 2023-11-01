عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق بورنموث، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "فيتاليتي"، مباراة ليفربول مع نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث في الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، سوبوزلاي، جاكبو

وكان فريق ليفربول قد تأهل لمنافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل فريق بورنموث إلى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.