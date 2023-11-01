نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدور الرابع من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، سيرجي ريجيلون، ديوجو دالوت.

خط الوسط: ماسون ماونت، كارلوس كاسميرو، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال، أنتوني، جارناتشو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.