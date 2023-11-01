نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نيوكاسل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدور الرابع من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تينو ليفرامينتو، كرافس، بول دوميت، تارجيت.

خط الوسط: هال، لونجستاف، ويلوك.

خط الهجوم: جويلاينتون، جوردون، ريتشي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.