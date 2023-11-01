نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتحرك لحسم صفقتي الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، على التعاقد مع الثنائي جواو فيليكس وكانسيلو بشكل نهائي، وذلك بعد تألقهما مع الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فأن إدارة برشلونة تعمل في الوقت الحالي على التعاقد مع فيليكس وكانسيبلو بشكل نهائي.

وتشهد الفترة الحالية تألق الثنائي رفقة البلوجرانا سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، فلذلك يسعي برشلونة لشرائهما بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد برشلونة أقرب إلى الظفر بخدمات كانسيلو بشكل نهائي من مانشستر سيتي، لكن سيواجه صعوبة كبيرة في شراء فيليكس بشكل نهائي، خاصة وأن أتلتيكو مدريد يطلب 80 مليون يورو لبيع اللاعب بشكلًا كامل.