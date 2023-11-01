نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة رضا سليم وخروجه من مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

واضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إجراء تبديل بخروج سليم بعد إصابته في الترقوة عقب نزوله بدقائق قليلة، ويحل أحمد عبدالقادر بدلًا منه في الدقيقة 75 من المباراة.

ولا تزال النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف، وهي النتيجة التي تخدم الفريق الجنوب إفريقي، حيث فاز ذهابًا في بريتوريا بهدف دون رد.