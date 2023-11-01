فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027مدّد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي، الاثنين.

وقال في بيان: اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2027.

وانضم فينيسيوس جونيور لريال في يوليو 2018 حين كان في الثامنة عشرة من عمره قادماً من فلامنغو.

وخلال أعوامه الستة مع النادي الملكي، خاض 235 مباراة، سجّل فيها 63 هدفاً بحسب أرقام ريال، ليساهم في إحراز ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).