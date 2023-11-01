فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027
مدّد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي، الاثنين.
وقال في بيان: اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2027.
وانضم فينيسيوس جونيور لريال في يوليو 2018 حين كان في الثامنة عشرة من عمره قادماً من فلامنغو.
وخلال أعوامه الستة مع النادي الملكي، خاض 235 مباراة، سجّل فيها 63 هدفاً بحسب أرقام ريال، ليساهم في إحراز ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.