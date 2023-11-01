نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتحرك للمرة الأخيرة لحسم صفقة القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



مازال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يسعي جاهدًا للتعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد ومحاولة أخيرة لضم مبابي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد سيحاول للمرة الأخيرة الحصول على خدمات مبابي من سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2024.

وسيكون مبابي متاحًا بالمجان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وفي حال تعثر الصفقة مرة أخري، فأن ريال مدريد لن يحاول مجددًا التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب برشلونة بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الليجا.