نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. رقم جديد يتحقق في مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي ونظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك في إطار مباراة الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

وللمرة الأولى، يتعادل فريق الأهلي مع نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي دون أهداف داخل الأراضي المصرية.

وتقابل الفريقان داخل الأراضي المصرية في 8 مباريات ضمنها مباراة الليلة، حيث شهدت جميع المباريات أهدافا، بإستثناء مباراة الليلة.

أهدر اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء ركلة جزاء في مباراة الليلة، حين احتسبها الحكم السنغالي على الحارس ويليامز في الدقيقة 12.

وبهذا التعادل، صعد فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، وذلك لملاقاة فريق الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة.