نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد توديع الأهلي لـ الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن أسباب خسارة الفريق أمام صن داونز وخروجه من بطولة الدوري الافريقي.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراته مع صن داونز: كنا الفريق الأفضل في اللقاء، ومباراة اليوم كان فريق واحد يلعب كرة القدم وليس خصمان ضد بعضهما.

وأضاف: خرج الفريق الأفضل من بطولة الدوري الافريقي، وكنا نستحق إنهاء الشوط الأول بنتيجة ثلاثة أو أربعة أهداف.

وتابع: كرة القدم فوز وهزيمة، ومفيش حاجة اسمها مكسب دائما، هذة رياضة ويجب أن يكون هناك خاسر.