نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. رد فعل علي معلول بعد خروج الأهلي من الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج علي معلول لاعب الأهلي، متأثرا وعلى وشك البكاء، بعد وداع الأهلي بطولة السوبر الإفريقي على يد صن داونر.

واحتسب الحكم السنغالي عيسى سي، ركلة جزاء للمارد الأحمر في الشوط الأول، فشل علي معلول في إسكانها الشباك.

صدمة وعلامات استفهام تجاه اللاعبين

يشهد مشوار الأهلي القاري تراجعا ملحوظا، خصوصا مع بداية النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي.

لم يحقق الفريق فيها أي فوز، بل 3 تعادلات منها اثنيين إيجابيين أمام سيمبا وسلبي أمام صن داونر في مباراة اليوم.

وتلقى خسارة وحيدة ليكون الفريق العربي الوحيد صاحب الأرقام السلبية.

وتأهل صن داونر بهدف نظيف في مجموع المباراتين، بعد استغلال أفضلية الفوز ذهابا، والتعادل سلبيا.