نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من مارسيل كولر عن أداء موديست مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إن الجميع عمل من أجل حصد لقب الدوري الإفريقي، وأن كل اللاعبين لم يبخلوا بأي بنقطة عرق لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراته مع صن داونز: لاعب كرة القدم مثل أي إنسان، يكون بعض الأيام في مستوى رائع وأيام أخرى ليس في يومه المعتاد.

وتابع: خسارة لقبين في أول شهرين من الموسم أمر ليس كارثي، فالبطولة الأولى كانت ضمن التحضير الموسم الجديد.

وأضاف: ضيق الوقت بين المباريات السبب في عدم قدرتنا على العمل بشكل فني جيد مع اللاعبين، وهذا من أسباب خسارة لقبين في وقت قصير.

وواصل مدرب النادي الأهلي: موديست هو مهاجم الأهلي حاليا، ويجب العمل عليه، وهو كان لا يتدرب بشكل جيد قبل انضمامه للأهلي، وهو محتاج مباراتين أو ثلاثة لظهوره بمستوى جيد.