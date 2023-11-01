الرياضة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة رضا سليم مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - توجه المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي بعد إصابته في مباراة فريقه اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.


وأثبتت الفحوصات الطبية الأولسى إصابة لاعب الأهلي بكسر في عظمة الترقوة بعد إصابته في مباراة اليوم.

ويخضع اللاعب المغربي للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة للوقوف بشكل نهائي على حجم الإصابة، وإن كان الفحص الطبي الأولي يشير لإصابته بكسر في الترقوة.

وودع الأهلي مساء اليوم الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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