نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة رضا سليم مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي بعد إصابته في مباراة فريقه اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.



وأثبتت الفحوصات الطبية الأولسى إصابة لاعب الأهلي بكسر في عظمة الترقوة بعد إصابته في مباراة اليوم.

ويخضع اللاعب المغربي للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة للوقوف بشكل نهائي على حجم الإصابة، وإن كان الفحص الطبي الأولي يشير لإصابته بكسر في الترقوة.

وودع الأهلي مساء اليوم الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.