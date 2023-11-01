نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من أيمن دجيش على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أيمن دجيش الحكم المساعد وعضو لجنة الحكام السابق، على أداء طاقم مباراة الاهلي وصن دوانز بقيادة السنغالي عيسى سي.

وكتب دجيش على صفحته الشخصية، في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليقدم الإشادة لحكم الساحة، ويعلق حول قرار ركلة الجزاء، التي طالب بها الأهلي في الشوط الثاني بسبب وجود لمسة يد.

وقال أيمن: "حكم المباراة السنغالي، أداء ممتاز، استدعاء VAR صحيح".

وتابع: "لمسة اليد على خط 18، والكرة ليست ركلة جزاء من قدم زميل المدافع لليد وضع طبيعي".

واستكمل: "أداء ضعيف من المساعدين، وخصوصا المساعد الأول".

واختتم: "هارد لك للنادي الأهلي، الذي وقف الحظ أمامه كثيرا وخصوصا في الشوط الأول، ومبروك لصن داونر".