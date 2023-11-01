مدافع صن داونز: تعاملنا مع ضغط الأهلي بصورة جيدة وكنا نستحق التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد المنعم بوطويل، مدافع صنداونز، على استحقاق فريقه للتأهل على حساب الأهلي، في مواجهة الإياب بنصف نهائي الدوري الإفريقي.

وقال بوطويل عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "كان من الطبيعي أن ندافع في لقاء الإياب أمام الأهلي للحفاظ على انتصارنا في بريتوريا".

وتابع: "من الطبيعي أيضا أن يضغط الأهلي بقوة وتعاملنا بطريقة جيدة وتوقعنا ذلك، ونستحق التأهل للنهائي".

واستطرد: "مواجهة الوداد لن تكون سهلة بالنسبة لصنداونز".

واستطرد: "نبدأ التجهيز للمباراة المقبلة بداية من الغد بصورة طبيعية مثل أي مباراة، حتى نحصد البطولة".

واختتم: "نسعى لتقديم أداء مميز أمام فريق الوداد وننجح في الظفر بلقب الدوري الإفريقي في النهاية".



وخطف صن داونز بطاقة التأهل من الأهلي في عقر داره في المباراة التي كانت على استاد القاهرة الدولي، ليلاقي الوداد المغربي في النهائي بالدوري الأفريقي.