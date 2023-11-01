نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الرياضي": قرارات الحكم سليمة باستثناء غلطة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الحكم المصري الدولي جهاد جريشة، عن مباراة الأهلي وصن داونز وحالات الجدل في المباراة من حكم المباراة.

وقال جهاد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": «قرارات حكم الساحة كانت صعبة لكنه إتخذ القرارات الصحيحة، لكن هناك غلطة وحيدة من الحكم بشأن ركلة جزاء خاصة بفريق صن داونز على محمد الشناوي لم تحتسب لكنها لم تؤثر على صعود الفريق».

وأضاف الحكم الدولي: "إعتراضي كان مع حكام الراية، حيث تم إحتساب الكثير من حالات التسلل على الأهلي لم يكن بها شئ في الشوط الأول والثاني".

واختتم حديثه: "الكرة الأخيرة لم تكن ركلة جزاء وكانت يد لاعب صن داونز في وضعها القانوني، بالتالي قرار صحيح أن يلغي الحكم لمسة اليد لأن تقنية الفيديو جعلته يصحح قراره ويأخذ القرار الصحيح، طرد صن داونز كان صحيح، بالتالي أعطي الحكم تقييم 8.3 من 10 بسبب ركلة جزاء صن داونز التي لم تحتسم فقط".

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيًا امام صن داونز في مباراة العودة من نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، بالتالي ودع البطولة بسبب الهزيمة ذهابًا بهدف مقابل لا شئ.