نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب صن داونز: لولا الغيابات لحققنا نتيجة أفضل ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن سعادته البالغة بعد التأهل لنهائي بطولة الدوري الافريقي على حساب الأهلي.

وقال موكوينا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراته مع الأهلي: لدينا احترام كبير للنادي الأهلي ومصر، وأن نحترم وجوده دائما في أعلى مستويات كرة القدم.

وتابع: الأهلي فريق قوي للغاية، ولكن لاعبي صن داونز أظهروا بأن لديهم شخصية رائعة للخروج من هذا الملعب بتلك النتيجة بهم مميزون، ومباراة الذهاب كانت هامة للغاية وتحقيق الانتصار فيها كان بمثابة وضع قدم للنهائي.

وأضاف: فخور بظهور لاعبي صن داونز بهذا المستوى أمام خصم كبير مثل الأهلي، والغيابات أثرت على مستوانا خلال مباراتي الذهاب والإياب، وكنا من الممكن تحقيق نتيجة أفضل حال وجود بعض اللاعبين المصابين.