نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي فحص طبي وأشعة مقطعية على الكتف من قبل الدكتور أشرف محرم المتخصص في العظام وإصابات الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأثبتت الأشعة التي أجراها لاعب الأهلي تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

كما أكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، ويغيب لفترة قد تصل إلى شهرين عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.

وودع الأهلي مساء اليوم الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.