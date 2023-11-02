نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته بكسر في الترقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة لاعب الأحمر بكسر في عظمة الترقوة.

وتوجه سليم إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي، بعد إصابته في مباراة فريقه اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.



مدة غياب رضا سليم عن الأهلي

وسيخضع اللاعب المغربي للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة للوقوف بشكل نهائي على حجم الإصابة، وإن كان الفحص الطبي الأولي يشير لإصابته بكسر في الترقوة، وقد يصل غيابه إلى شهرين.

وودع الأهلي مساء اليوم الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جهاد جريشة يؤكد صحة قرار حكم الأهلي وصن داونز

تحدث الحكم المصري الدولي جهاد جريشة، عن مباراة الأهلي وصن داونز وحالات الجدل في المباراة من حكم المباراة.

وقال جهاد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": «قرارات حكم الساحة كانت صعبة لكنه إتخذ القرارات الصحيحة، لكن هناك غلطة وحيدة من الحكم بشأن ركلة جزاء خاصة بفريق صن داونز على محمد الشناوي لم تحتسب لكنها لم تؤثر على صعود الفريق».

وأضاف الحكم الدولي: "إعتراضي كان مع حكام الراية، حيث تم إحتساب الكثير من حالات التسلل على الأهلي لم يكن بها شئ في الشوط الأول والثاني".