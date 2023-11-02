نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يحسم الجدل.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام صن داونز؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدوري الأفريقي.



قال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شوبير عبر قنوات أون تايم سبورتس: "الأهلي في الكورة الأخيرة التي لمست يد لاعب صن داونز، لا يوجد تعمد في لمسة الليد، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء لصالح للأهلي، وتدخل الڤار سليم".



وخسر الأهلي بطاقة التأهل على يد صن داونز في المبارة التي جمعت بينهم اليوم، وحجز الجنوب أفريقي مقعد في نهائي بطولة أوري الأفريقي، ليلاقي الوداد المغربي.