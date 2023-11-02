نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يتابع حالة لاعبي دكرنس مواليد 2007 إثر حادث مروع مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت حافلة فريق دكرنس مواليد 2007 لحادث مروري مروع في طريقة عودة الفريق عقب مواجهة راية بدوري الناشئين مواليد 2007 والفوز خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

و اصطدمت حافلة الفريق بشاحنة مواد بترولية مما أدى إلى إصابة مدرب الفريق محمود صابر بارتجاج في المخ وكسر خطير بالقدم والإداري أحمد المنجي بارتجاج في المخ حيث تم نقلهما على الفور إلى مستشفى السلام الدولي بالمنصورة بالإضافة لإصابة العامل جمال الطنطاوي بجروح خطرة.

كما أصيب طبيب الفريق بكسر في الأنف وتفاوتت إصابات جميع اللاعبين مابين خطرة إلى متوسطة حيث تم نقل جميع أفراد الفريق لمستشفي بلطيم.

وتواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ للاطمئنان على حالة الفريق وتقديم الدعم اللازم من أجل سلامتهم.

وقد توجه مجلس إدارة نادي دكرنس على الفور لموقع الحادث لمعاينة حالة اللاعبين واتخاذ اللازم تجاه أفراد البعثة.