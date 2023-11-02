نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته أمام صن داونز.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف ماذا قدم رضا سليم مع الأهلي في 329 دقيقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة القدم أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك بالتعادل السلبي دون أهداف، ليصعد ممثل البافانا إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي، ويودع الأهلي البطولة على ملعبه ووسط جماهيره.

وتعرض اللاعب المغربي وجناح فريق الأهلي الطائر رضا سليم للإصابة، بعد نزوله بسبعة دقائق فقط في شوط المباراة الثاني.

وغادر اللاعب إلى المستشفى، عقب خروجه من ملعب المباراة، ليجري أشعة على الإصابة التي لحقت به.

ارقام رضا سليم

وأثبتت الأشعة تعرض اللاعب لكسر في عظمة الترقوة، ليدخل غرفة العمليات خلال الفترة المقبلة، ويغيب اللاعب عن المباريات المقبلة لمدة شهرين.

وخاض اللاعب رضا سليم مع القلعة الحمراء منذ قدومه مطلع الموسم الجاري 329 دقيقة، بواقع 157 دقيقة في بطولة الدوري الأفريقي، و64 دقيقة في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وكذلك 108 دقيقة في بطولة الدوري.

وسجل رضا سليم هدفين مع الفريق منذ قدومه، بواقع هدف في بطولة الدوري الأفريقي، ومثله في بطولة الدوري المصري.

يذكر أن هذه الإصابة هي الثانية التي لحقت به خلال الموسم الجاري، بعد غيابه عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.