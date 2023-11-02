نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يطيح بـ أرسنال ويتأهل لدور الـ 8 بكأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجج الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه أمام نظيره فريق أرسنال بثلاثة أهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

وسجل بن وايت لاعب أرسنال هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء محمد قدوس في الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف وست هام الثاني في شباك أرسنال عن طريق تمريرة حاسمة من نايف أكرد.

كثف لاعبو وست هام هجماتهم وسجل جارود بوين هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة الستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ومن جانبه فقد أهدر لاعبو أرسنال جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.