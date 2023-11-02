نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب أكرم توفيق.. ماذا قال طبيب الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة عقب مباراة فريقه اليوم أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وعقب نهاية المباراة مباشرةً اشتكى لاعب الأهلي من الإصابة بعد تعرضه لأكثر من ضربة قوية خلال اللقاء من جانب لاعبي صن داونز.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة أحمد جاب الله على حالة اللاعب الذي أكد له بأنها مجرد كدمات خفيفة وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات.



وودع الأهلي مساء اليوم الأربعاء بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.