نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أسباب وراء سقوط الأهلي الأفريقي على يد صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منافات بطولة الدوري الإفريقي في الموسم الحالي، وذلك بعد فشل تخطي عقبة نظيره فريق ماميلودي صن داونز في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وتعادل الاهلي مع صن داونز سلبيًا في مباراة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، وكان خسر مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون رد ليودع منافسات البطولة الأفريقية.

وهناك عدة أسباب وراء تعثر النادي الاهلي أمام ماميلودي صن داونز وفشل تأهله إلى النهائي الأفريقي نستعرضها في هذا التقرير:

- إهدار فرص عديدة

من أبرز الأسباب التي أدت إلى خروج الاهلي من الدوري الإفريقى على يد ماميلودي صن داونز إهدار العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنح الفريق الأحمر الفوز على حساب بطل جنوب إفريقيا.

- الإجهاد

عانى لاعبو النادي الاهلي من تراجع بدني كبير في مباراة اليوم ضد ماميلودي صن داونز بسبب ضغط المباريات وعدم حصول الفريق على راحة كافية بالإضافة لتفوق الفريق الجنوب أفريقي في الناحية البدنية.

- الضغط الجماهيري

حضور 50 ألف مشجع في مباراة الاهلي ضد ماميلودي صن داونز وضع ضغوط كبيرة على لاعبي الفريق الأحمر، وأدى إلى استعجال اللاعبين تحقيق المكسب مما تسبب في إهدار فرص سهلة خلال المباراة.

- إضاعة ركلة الجزاء

إهدار علي معلول ركلة الجزاء في الشوط الأول كان بمثابة نقطة تحول في اللقاء حيث كانت كفيلة بمنح الاهلي التعادل على أقل التقدير والذهاب بالمباراة لركلات الترجيح ولكن بعدها زاد تسرع اللاعبين في البحث عن الفوز.

- غياب الشراسة الهجومية

في الشوط الثاني من مباراة الاهلي غابت عن الفريق الشراسة الهجومية وتراجع أداء الأحمر بشكل كبير رغم النقص العددي في صفوف ماميلودي صن داونز والذي لم يستغله لاعبو الفريق الأهلاوي بالشكل الأمثل.