نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء 1/11/2023 في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء 1/11/2023 في كأس الرابطة الإنجليزية.

نتيجة مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره فريق وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

جاء هدف وست هام يونايتد الأول عن طريق بن وايت لاعب أرسنال هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح محمد قدوس في الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة من تسجيل هدف وست هام الثاني في شباك أرسنال.

وتمكن جارود بوين من تسجل هدف وست هام الثالث في الدقيقة الستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.