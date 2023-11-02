نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يمثل المصري في اجتماع الحملة الرسمية للرئيس السيسي بحضور رؤساء وممثلي الأندية الجماهيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الأستاذ محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا عن الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمتواجد في رحلة علاجية خارج البلاد، وذلك في الاجتماع الذي عقدته الحملة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء وممثلي الأندية الجماهيرية بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

بدأ اللقاء بترحيب من المستشار محمود فوزي رئيس الحملة بالسادة الحضور، والذي أكد خلال كلمته أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية الرياضية والتي شهدت كذلك تشجيعًا كبيرًا لأبناء الوطن الحاصلين على البطولات العالمية.

وخلال كلمته نقل الأستاذ محمد موسى إلى الجميع تحيات الأستاذ كامل أبو علي والذي حالت ظروف تواجده خارج البلاد في رحلة علاجية دون حضوره لهذا الاجتماع والذي جاء ليؤكد مدى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن الرياضة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية الرياضية والتي كانت سببًا رئيسيًا في استضافة العديد من البطولات العالمية على أرض مصر، مؤكدا أن توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء ستاد النادي المصري الجديد وفي نفس مكانه التاريخي جاء ليثلج صدور أبناء بورسعيد.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلين لأندية الزمالك والأهلي والاسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحة والجزيرة والشمس.