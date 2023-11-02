عماد متعب يكشف أسباب وداع الأهلي الدوري الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال عماد متعب نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر مدرب الفريق لعب الشوط الأول بشكل جيد ولكن تراجع مستوى اللاعبين وراء التعادل.

عماد متعب:كان لا بد من كولر أن يغير طريقة اللعب في الشوط الثاني

وصرح عماد متعب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي" على قناة" أون تايم سبورت":"الشوط الأول كان الأداء جيد من لاعبي النادي الأهلي كان من الممكن أن يحرز مبكرًا".

وأكمل: "التوفيق عاند لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة وهناك فرص اتيحت للنادي الأهلي لم يستغلها بشكل جيد".

وتابع: "التأخير في التغييرات للنادي الأهلي من أسباب هزيمة الأهلي أمام صن داونز".

وأضاف: "كان لا بد أن يغير مارسيل كولر طريقة اللعب في بداية الشوط الثاني مع بقاء محمود كهربا وعدم تغييره".

واختتم: "كان هناك تركيز شديد من لاعبي النادي الأهلي على تحقيق الفوز ولكن الناحية الهجومية للاعبي النادي الأهلي سيء للغاية".

وودع النادي الأهلي الدوري الإفريقي من دور نصف النهائي عقب الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.