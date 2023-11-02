نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوز صعب على بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد.

أحداث المباراة

وشهدت الدقائق الأولى من عمر أحداث مباراة ليفربول وبورنموث، سيطرة وضغط كبير من جانب لاعبي الريدز، من أجل تسجيل هدف أول مبكر، في الشوط الأول.

ومع الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول نجح اللاعب جاكبو نجم فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية.

لتنتهي أحداث الشوط الأول بين بورنموث وليفربول، بتقدم الأخير بهدف نظيف؛ في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، تمكن اللاعب كليفيرت لاعب فريق بورنموث، من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه.

وأضاف بعد ذلك، المهاجم المميز داروين نونيز نجم فريق ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لوتون تاون، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم 5 نوفمبر الجاري.