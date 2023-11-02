نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث في الرابطة الإنجليزية

في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول نجح اللاعب جاكبو نجم فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، تمكن اللاعب كليفيرت لاعب فريق بورنموث، من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه.

وأضاف بعد ذلك، المهاجم المميز داروين نونيز نجم فريق ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لوتون تاون، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم 5 نوفمبر الجاري.