نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يفوز على فيكتوريا كولن ويتأهل لدور الـ16 بكأس ألمانيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا 2023، عقب الفوز أمام نظيره فيكتوريا كولن بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب سبورتبارك هوهنبيرج، ضمن منافسات الدور الـ32 من البطولة.

نتيجة وملخص أهداف مباراة آينتراخت ضد فيكتوريا كولن اليوم في كأس ألمانيا

سجل اليأس السخيري الهدف الأول لصالح فرانكفورت بالدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء بعدما أستلم تمريرة متقنة من زميله روبين كوخ، وسدد كرة قوية في شباك حارس كولن.

وأضاف أنسجار كناوف الهدف الثاني لصالح فرانكفورت في الدقيقة 90 من زمن المباراة بعدما استغل كرة مساعدة من اللاعب باكستن ٱرنسون.

وشارك النجم المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت في الدقيقة 63 من عمر المباراة وحصل على تقييم 6.6.