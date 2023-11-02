نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بعدما حقق الفوز على نظيره بلاكبيرن روفرز، بهدفين دون رد وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط كبير من جانب لاعبي فريق تشيلسي الذي كان يرغب في تسجيل هدف مبكر قبل نهاية الشوط.

ومع الدقيقة 30 نجح اللاعب بدياشيلي نجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الأول للبلوز؛ بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبلاكبيرن روفر بنقدم البلوز بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاف رحيم ستيرلينج نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.