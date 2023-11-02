نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من الشناوي على مغادرة الأهلي بطولة الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه لبطاقة التأهل للنهائي على يد صن داونز، من منافسات الدوري الأفريقي.

تصريحات محمد الشناوي عقب خروج الأهلي



وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية التليفزيونية: "أقول لجماهير الأهلي أديتم جيدًا، واللاعبون أيضًا أدوا بشكل جيد أمام صنداونز.. أهدرنا الكثير من الفرص لأن التوفيق لم يكن معنا".



واستطرد: "أقول لجماهير الأهلي إننا كنا نطمح إلى التتويج بالبطولة الكبيرة من أجل إسعادكم، لكن الكرة لم تكن تريد دخول الشباك أمام صنداونز، هذا درس سنتعلم منه، وما يزال أمامنا بطولات كثيرة لذا سنغلق صفحة الدوري الأفريقي ونركز في المنافسات القادمة".

وشدد: "ردي على بعض المحللين والمشجعين (اللي عايز يتكلم يتكلم واللي عايز ينتقد ينتقد).. ودعنا بطولة كبيرة لذا يجب أن نقبل النقد، ونقبل حق الجمهور في الحزن لأنهم اعتادوا على التتويج بكل البطولات".

واختتم: "عمل اللاعبين هو التركيز في الملعب وليس التركيز في الانتقادات، والطبيعي الجمهور يشعر بالحزن اليوم لكنه غدًا سيقف خلفنا، وبإذن الله القادم سيكون أفضل"



وتأهل صنداونز على حساب الأهلي اليوم في استاد القاهرة الدولي، ليلاقي الوداد المغربي الذي نجح في تخطي الترجي التونسي بركلات الترجيح، ضمن منافسات نهائي أوري الأفريقي.