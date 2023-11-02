وست هام وتشيلسي وليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة

وست هام وتشيلسي وليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطةألحق وست هام يونايتد خسارة مذلّة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 يوم الاربعاء في لندن.

وسجّل اهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النرويجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6).

وأعطى مدرب الـ"غانرز" الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يبدو أنّه يصب تركيزه على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقتًا للعب لعدد من البدلاء المعتادين، فيما غاب كل من ديكلان رايس العائد الى ملعب فريقه السابق وبوكايو ساكا وأوديغارد والفرنسي ويليام صاليبا عن التشكيلة الاساسية.

وقد عاند الحظ أرسنال في فترات عدّة من المباراة، إذ وبخلاف مجريات المباراة حيث هيمن الضيوف على احصائيات الشوط الاول بشكل كامل، انتزع وست هام التقدم اثر ركلة ركنية أخطأ وايت في تشتيتها ودخلت مباشرة في مرمى فريقه (16).

وضاعف اصحاب الارض من تقدمهم بعد فاصل مهاري من قدوس (50) إثر لمسة رائعة وتسديدة منخفضة. ودفع أرتيتا بلاعبيه البارزين في الشوط الثاني تباعا ولقي رايس استقبالا متفاوتا من قبل جماهير فريقه السابق.

لكنّ بوين قضى على آمال آرسنال بهدف ثالث من تسديدة على مشارف المنطقة (60).

وسجّل البديل أوديغارد هدفا هامشيا في اواخر المباراة (90+6)، ليستمر سعي أرسنال لاحراز لقب المسابقة منذ ثلاثين عاما.

ومن جانب آخر، تأهل ليفربول الى الدور ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 2-1.

وسجّل الأوروغوياني داروين نونيز هدف الفوز للريدز (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لاصحاب الارض (64) اثر هدف التقدم من مواطنه كودي غاكبو لليفربول (31).

ولحق تشيلسي وايفرتون بليفربول الى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليًا كما عبر فولهام الى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.