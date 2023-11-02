مانشستر يونايتد يودع كأس الرابطة الإنجليزية بالخسارة أمام نيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية عقب سقوطه أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

سيطر لاعبو نيوكاسل على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى مانشستر يونايتد.

وتمكن ميجيل ألميرون من تسجيل هدف نيوكاسل الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن لويس هول من تسيجل هدف نيوكاسل الثاني في شباك المان يونايتد.

وخطف جوزيف ويلوك هدف نيوكاسل الثالث في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان أصحاب الأرض قد أهدروا جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال شوطي المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.